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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ الوادي الجديد: إعداد خطة متكاملة للتوعية الصحية للمرأة الحامل

جانب من الجوله
جانب من الجوله

زارت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، يرافقها وفد من الأطباء الأسبان، مركز دكتور حسن حلمي لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة، في إطار التعاون المشترك بين الجانبين في مجال تبادل الخبرات الطبية وتأهيل الكوادر الطبية في عدد من المجالات التي تخدم المنظومة الصحية المقدمة للمواطنين، ودعم المحافظة كمقصد للسياحة العلاجية. 

وتفقد الوفد، العيادات الطبية والتأهيلية، مشيدين بالخدمات التي يقدمها المركز، كما قاموا بمناظرة عدد من الحالات التي تتلقى العلاج، وتم الاتفاق على المتابعة الدورية فيما بعد لتطور الحالات استجابةً لتوصيات العلاج المقترحة. 

ووجهت نائب المحافظ قطاع الصحة بالمحافظة بإعداد خطة متكاملة للتوعية الصحية للمرأة الحامل بأهمية التغذية السليمة للوقاية من المخاطر الصحية لسوء التغذية والمتابعة الجيدة خلال فترة الحمل على المواليد. 

كما تفقدت خلال جولتها، البرنامج التدريبي الذي تم تنفيذه لأطباء المحافظة لتبادل الخبرات العملية في مجالي التغذية العلاجية وأمراض الجلدية والصدفية، وذلك كأحد نتائج التنسيق المسبق خلال زيارة وفد الأطباء الأوروبين في نوفمبر الماضي.

 

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