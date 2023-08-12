شريف حتة: حملة 100 يوم صحة حققت نجاحاً باهرا

قال الدكتور شريف حتة، أخصائي الصحة العامة، إن حملة "100 يوم صحة" حققت نجاحًا كبيرًا في قطاع الصحة، والتي تعد مجمعًا لجميع المبادرات الرئاسية الصحية، حيث نجحت في تقديم الخدمات الصحية لفئات مختلفة من المواطنين.

وأضاف شريف حتة، خلال مداخلته الهاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الحملات اليومية قدمت أكثر من 18 مليون خدمة صحية مجانية متنوعة، إلى جانب تقديم الوعي الصحي، وتحويل عدد كبير من المرضى للعلاج على نفقة الدولة في المستشفيات المتخصصة وفقًا لإختلاف حالتهم الصحية.

ولفتت إلى أن الحملة لها دور كبير في التوعية بالوقاية من الأمراض، وذلك من خلال مشاركة فرق مدربة بالحملة، من أطباء وتمريض ومساعدين، لتوعية المواطنين بالأمراض المزمنة، حتى يستطيع المواطن الحصول على الحماية من الأمراض قبل تفاقمها.