التفاصيل الكاملة لإخلاء برج إيفل بعد إنذار بوجود قنبلة

لا يزال برج إيفل مغلقًا بعد الإنذار الأمني بوجود قنبلة، حيث يستمر الانتشار لأجهزة الأمن الفرنسية في محيط البرج.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أدى التحذير من وجود قنبلة إلى إخلاء جميع الطوابق الثلاثة من برج إيفل الشهير اليوم السبت.

وذكرت إذاعة BFMTV أن فريقًا من خبراء المفرقعات موجود حاليًا في الموقع لإجراء مسح بعد التهديد.

ولا يزال البرج مغلقًا في الوقت الحالي، وفقًا لـ BFMTV.

ويحتوي النصب التذكاري ببرج إيفل على مركز للشرطة ، والبرج يخضع للمراقبة ويتعين على الزوار الخضوع لفحوصات أمنية قبل الدخول.