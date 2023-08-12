بلاغ كاذب بـ قنبلة .. فرنسا تعيد فتح برج إيفل

أعلنت السلطات الفرنسية، منذ قليل، عن إعادة فتح برج إيفل بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة.

وتم إغلاق برج إيفل بعد إنذار أمني بوجود قنبلة، حيث تواجدت أجهزة الأمن الفرنسية في محيط البرج.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أدى التحذير من وجود قنبلة إلى إخلاء جميع الطوابق الثلاثة من برج إيفل الشهير اليوم السبت.

وذكرت إذاعة BFMTV أن فريقًا من خبراء المفرقعات موجود حاليًا في الموقع لإجراء مسح بعد التهديد.

ويحتوي النصب التذكاري ببرج إيفل على مركز للشرطة، كما يخضع البرج للمراقبة ويتعين على الزوار الخضوع لفحوصات أمنية قبل الدخول.

وفي عام 2019 ، تم إخلاء المبنى وإغلاقه بعد أن شوهد رجل يتسلق جانبه.

