إليسا تثير الجدل بإطلالة جريئة ومثيرة وأنيقة

نشرت الفنانة اللبنانية إليسا صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"

وظهرت الفنانة إليسا بإطلالة جريئة ومثيرة وأنيقة خطفت بها الأنظار مرتدية هوت شورت جينز و توب باللون الابيض.

ومن الناحية الجمالية تركت شعرها منسدلا علي كتفيها ووضع المكياج الهادئ من احمر الشفاه الوردي واحمر الخدود وهو ما جعل اطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها.

ما هي آخر أعمال إليسا؟



يذكر أن آخر أعمال الفنانة إليسا أغنية "بتمايل على الـ Beat" منذ شهر تقريبًا، والأغنية طُرحت بطريقة الفيديو كليب، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي ومن توزيع أمين نبيل ومن إنتاج روتانا.

كلمات الأغنية:



وسط الناس وحيده مفيش ولا حاجه جديده

عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجه

وسط الناس سهرانه لكن خايفه وزهقانه

عشان انت بعيد عني ومشتاقه ومحتاجه

و طول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش

مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش

طول الليل بضحك ف وش الناس وقلبي بيتعصر

مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر