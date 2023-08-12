أفضل طرق للتخلص من حرارة المطبخ أثناء إعداد الطعام في الصيف

تبحث الكثير من ربات البيوت في عن طرق التخلص من حرارة المطبخ في الصيف، حيث يصبح المطبخ مكانًا ساخنًا وغير مريح بسبب درجات الحرارة المرتفعة، كما إن البقاء لساعات طويلة في المطبخ يمكن أن يكون صعباً للكثير من ربات البيوت، وغالبًا ما ينصح بتجنب الطهي للتغلب على الحرارة، ولكن لا يمكننا الاستغناء عن الأكلات المطبوخة.لذا نقدم بعض النصائح لتجنب حرارة المطبخ اثناء اعداد الطعام وفقا لموقع «The kitchn»

نصائح لتجنب حرارة المطبخ فى الصيف:

⁃ تغطية النوافذ واستخدام الستائر السميكة والثقيلة تجنب وقت الظهيرة قم بتعليق ستائر سميكة وثقيلة على النوافذ التي تتعرض لأشعة الشمس المباشرة، وذلك لمنع تسرب الحرارة والحفاظ على البرودة داخل المنزل

⁃ يفضل إزالة السجادة الموجودة داخل المطبخ، حيث يمكن أن تزيد من حرارة الجو وتسبب الاحتباس الحراري.

⁃ قم بفتح النوافذ والستائر للتهوية لمدة لا تقل عن نصف ساعة لإدخال الهواء النقي والشمس إلى جميع أنحاء المنزل، وذلك لتهوية المكان وتخفيف حرارة المطبخ، ولكن احذر من أوقات الذروة.

⁃ إذا كانت درجة الحرارة مرتفعة بدرجة كافية، فمن المحتمل أن تتعرق في المطبخ حتى عند اتباع كل هذه القواعد، لذلك فإن استبدال تلك السوائل المفقودة بانتظام سيضمن لك التعرق بكفاءة وعدم ارتفاع درجة حرارة جسدك.

⁃ ولحسن الحظ الصيف هو أفضل وقت لتجربة الترطيب بطرق إبداعية، من خلال تناول الفواكه وشرب السوائل بكثرة.

⁃ الحفاظ على برودة الأشياء في المطبخ قم بتنظيف الثلاجة والفريزر بشكل منتظم، وتجنب فتح الثلاجة بشكل متكرر.

⁃ يمكنك استخدام المروحة للتخفيف من الشعور بالحرارة في المطبخ، ويُفضل وضعها أمام النافذة لتمرير الهواء وتلطيف الحرارة، يُمكن أيضًا وضع المروحة على منضدة أو على الأرض لسحب الهواء البارد ودفعه لأعلى باتجاه الهواء الساخن المتصاعد.

- يمكن وضع وعاء مملوء بالثلج أمام المروحة، حيث يعتبر هذا أحد الطرق للتخلص من حرارة المطبخ في فصل الصيف، حيث يعمل الثلج على تبريد الهواء المار عبر المروحة لتوفير تجربة أكثر انتعاشًا في المطبخ

⁃ تجنب تشغيل الفرن: إذا كانت الوجبة تحتاج إلى تحضيرها داخل الفرن، حاولي البحث عن بدائل لتحضيرها على البوتاجاز أو باستخدام أجهزة أخرى، مثل الشواية أو المقلاة، هذا يقلل من حرارة المطبخ.

⁃ الميكروويف يعتبر الخيار الأفضل لتسوية الطعام خلال فصل الصيف، وهذا لكونه من الأجهزة الكهربائية التي لا تتسبب في ارتفاع درجة حرارة المطبخ أثناء الاستخدام، على عكس الأجهزة الأخرى.

⁃ تجنب طهي الأطعمة الساخنة عن طريق تحضير وصفات باردة مثل السلطات، وذلك يساهم في تخفيف حرارة المطبخ.