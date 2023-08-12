خبير: لجان إلكترونية تقوم بنشر شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعى

أكد أحمد طارق خبير امن المعلومات، أن اللجان الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل كبير لتزييف الحقائق.

وقال أحمد طارق في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد":" من الممكن أن يتم تزييف صوت أو فيديو لأي شخصية عامة بكلمات لم يصرح بها هذا الفرد".

أضاف أحمد طارق:" لجان إلكترونية كثيرة تقوم بنشر شائعات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي ".

تابع احمد طارق:" الذكاء الاصطناعي والفبركة تتسبب في خراب للكثير من المنازل ".

وأكمل احمد طارق:" مباحث الإنترنت تقوم بمجهودات كثيرة من أجل التصدي لجرائم الابتزاز والفبركة".