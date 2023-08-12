السلطات الروسية: سقوط صاروخ أوكراني في مضيق كيرتش

تم إسقاط صاروخ أوكراني آخر في مضيق كيرتش في البحر الأسود يوم السبت ، وفقًا لتحديث من رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا سيرجي أكسيونوف. حد

وكتب أكسيونوف في تيليجرام اليوم السبت 'تم إسقاط صاروخ آخر للعدو فوق مضيق كيرتش. شكرا لقوات الدفاع الجوي لدينا على مهنيتهم ​​العالية ويقظتهم".

وأضاف أكسيونوف في وقت سابق إنه تم إسقاط صاروخين أوكرانيين في مضيق كيرتش يوم السبت.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي دخانًا أبيض يتصاعد من الجسر الذي يربط بين البر الرئيسي الروسي وشبه الجزيرة التي أعلنت ضمها من قبل روسيا في عام 2014.