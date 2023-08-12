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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السلطات الروسية: سقوط صاروخ أوكراني في مضيق كيرتش

صدى البلد

تم إسقاط صاروخ أوكراني آخر في مضيق كيرتش في البحر الأسود يوم السبت ، وفقًا لتحديث من رئيس شبه جزيرة القرم المعين من قبل روسيا سيرجي أكسيونوف. حد

 

وكتب أكسيونوف في تيليجرام اليوم السبت 'تم إسقاط صاروخ آخر للعدو فوق مضيق كيرتش. شكرا لقوات الدفاع الجوي لدينا على مهنيتهم ​​العالية ويقظتهم".

 

وأضاف أكسيونوف في وقت سابق إنه تم إسقاط صاروخين أوكرانيين في مضيق كيرتش يوم السبت.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي تم تداولها على منصات التواصل الاجتماعي دخانًا أبيض يتصاعد من الجسر الذي يربط بين البر الرئيسي الروسي وشبه الجزيرة التي أعلنت ضمها من قبل روسيا في عام 2014. 

إسقاط صاروخ البحر الأسود السلطات الروسية

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