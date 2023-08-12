عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استطلاع: نصف الدنماركيين يرغبون في فرض حظر على مسيرات حرق القرآن

صدى البلد

أظهر استطلاع للرأي نُشر يوم السبت أن أكثر من نصف الدنماركيين بقليل يعتقدون أنه ينبغي فرض حظر على الاحتجاجات التي تنطوي على حرق القرآن.


وجد استطلاع ميجافون، الذي تم إجراؤه لقناة إخبارية تلفزيونية محلية أن 51٪ من 1،008 من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع وافقوا كليًا أو في الغالب على اقتراح الحكومة بحظر حرق القرآن خارج السفارات ، بينما عارضه 39٪.
 

وقامت جماعة تطلق على نفسها اسم 'الوطنيين الدنماركيين' بختم القرآن وحرق نسخ منه في مظاهرات متعددة خارج سفارات الدول الإسلامية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن الشهر الماضي في أعقاب احتجاجات مماثلة في السويد. أدانت معظم الدول الإسلامية ما تعتبره تدنيسًا للكتاب الديني.

استطلاع للرأي احتجاجات العاصمة الدنماركية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطلب كولر .. وكيل مهاجم سيرفيت يكشف حقيقة اقترابه من الأهلي| خاص

أم العريس.. من هي أماني سوكا زوجة عمرو أديب قبل لميس الحديدي؟.. صور

لا يناسب طموحنا.. شقيق أشرف بن شرقي يوجه صدمة لـ بيراميدز.. خاص

الأهلي يحسم ثالث صفقاته في الميركاتو الصيفية |تفاصيل

للموظفين وأصحاب المعاشات.. حقيقة صرف علاوة غلاء معيشة بقيمة 450 جنيها

فخر إفريقيا| الأهلي يحتل المركز السادس في التصنيف العالمي .. وترتيب صادم للزمالك

أوسوريو طلب خروجه | الزمالك يعلن خبرا مهما بشأن لاعب الفريق

مفاجأة.. قرار جديد يعطل حكما لصالح الخطيب ضد مرتضي منصور.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات في ماوي إلى 80 قتيلاً

إصابة عشرات الفلسطينيين في اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية

تطور خطير.. 10 طائرات صينية وسفن حربية تعبر الخط الفاصل مع تايوان

إيطاليا تخفض عدد قواتها في النيجر لتوفير مساحة للمدنيين المحتاجين إلى الحماية

نزاع حول إرث الرئيس السابق وراء انقلاب النيجر | تقرير

قائد إيراني يهدّد واشنطن: لدينا أسلحة قادرة على اختراق المنظومات الأمريكية

انقلاب النيجر .. ماذا بعد مهلة الأيام السبعة ؟

يخيف الشهود .. المدعون في الولايات المتحدة يلوحون بمنشور تهديد ترامب

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي للشباب.. مسيرة الصحابي مصعب بن عمير أول سفير في الإسلام

أشهرهم كريستيانو رونالدو.. أرقام خيالية لأسطول سيارات نجوم العالم المنتقلين للدوري السعودي

تديّن بعدم معرفة | أزهري يعلق على رفض مندوب شحن توصيل فستان

التنمية الصناعية: منح رخص تشغيل 7 آلاف مصنع

برفقه ياسمين عبد العزيز.. أول ظهور لـ شيرين عبد الوهاب بعد أنباء تخلصها من حياتها

إعلان نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 .. عبر هذا الرابط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفات طبيعية وأعشاب.. علاج الأملاح للحامل والأطفال

محشي قشر التين الشوكي يشعل السوشيال ميديا .. هل ينفع يتاكل بجد؟!

وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

طريقة عمل الجلاش الحلو بدون حشو| بأسهل الخطوات

فيديو

ارتفعت 30% .. ماذا يحدث في أسعار الألبان والأجبان

صرف 450 جنيها علاوة غلاء معيشة .. شروط تفعيل القرار

اكتشاف تبديل أوراق في فحص تظلمات الثانوية العامة .. أول رد من التعليم

عمرو مصطفى بينحت .. أورتيجا يكشف حقيقة خلافة مع أوكا وسر ماكينة الخياطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ