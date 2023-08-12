استطلاع: نصف الدنماركيين يرغبون في فرض حظر على مسيرات حرق القرآن

أظهر استطلاع للرأي نُشر يوم السبت أن أكثر من نصف الدنماركيين بقليل يعتقدون أنه ينبغي فرض حظر على الاحتجاجات التي تنطوي على حرق القرآن.



وجد استطلاع ميجافون، الذي تم إجراؤه لقناة إخبارية تلفزيونية محلية أن 51٪ من 1،008 من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع وافقوا كليًا أو في الغالب على اقتراح الحكومة بحظر حرق القرآن خارج السفارات ، بينما عارضه 39٪.



وقامت جماعة تطلق على نفسها اسم 'الوطنيين الدنماركيين' بختم القرآن وحرق نسخ منه في مظاهرات متعددة خارج سفارات الدول الإسلامية في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن الشهر الماضي في أعقاب احتجاجات مماثلة في السويد. أدانت معظم الدول الإسلامية ما تعتبره تدنيسًا للكتاب الديني.