بأوامر من زعيم طالبان.. الجامعات الأفغانية مستعدة لإعادة قبول النساء

قال مسؤول تعليمي، يوم السبت، إن جامعات أفغانستان مستعدة لإعادة قبول الطالبات، لكن زعيم طالبان الحاكم له الكلمة النهائية بشأن متى يمكن أن يحدث ذلك.

ومنعت طالبان النساء من دخول الحرم الجامعي في ديسمبر الماضي، مما أثار غضبًا عالميًا. تم منع الفتيات من الدراسة بعد الصف السادس بعد فترة وجيزة من عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس 2021. أفغانستان هي الدولة الوحيدة في العالم التي تحظر تعليم الإناث.

وقال وزير التعليم العالي الأفغاني، نيدا محمد نديم، وفقا لما نشرته الأسوشيتد برس، في ذلك الوقت، إن حظر الجامعة كان ضروريا لمنع الاختلاط بين الجنسين ولأنه يعتقد أن بعض المواد التي يتم تدريسها تنتهك مبادئ الإسلام.

قال إن الحظر، الذي أصدره زعيم طالبان هبة الله أخوندزاده من مدينة قندهار الجنوبية، ساري المفعول حتى إشعار آخر.

قال المستشار في وزارة التعليم العالي، مولفي عبد الجبار، إن الجامعات مستعدة لإعادة قبول الطالبات بمجرد إصدار أخوندزاده الأمر برفع الحظر. لم يكن قادرًا على تحديد متى أو إذا كان ذلك سيحدث.

قال لوكالة أسوشيتيد برس إن آخوندزاده "أمر بإغلاق الجامعات، لذلك أغلقت". "عندما يقول إنهم مفتوحون، سيفتحون في نفس اليوم. جميع قادتنا يؤيدون (استئناف تعليم الفتيات)، حتى وزرائنا يؤيدونها".

قال عبد الجبار إنه التقى أخوندزادة آخر مرة قبل سبع أو ثماني سنوات. حارب إلى جانبه ضد الروس خلال الحرب السوفيتية التي استمرت 10 سنوات في أفغانستان وكان جزءًا من طالبان لمدة 27 عامًا.

تعتبر تصريحاته علامة أخرى على تباين الآراء داخل طالبان حول عملية صنع القرار ومراسيم اخوندزاده، حيث تحرك المتحدث باسم الرئيس ذبيح الله مجاهد بسرعة لرفض التقارير عن الانقسام. كما تظهر السلطة التي يمارسها أخوندزادة على طالبان.

كان الوزير نديم قد قدم الحظر كإجراء مؤقت بينما تم العثور على حلول لإصلاح المشكلات المتعلقة بالفصل بين الجنسين والمواد الدراسية وقواعد اللباس. وقال إن الجامعات ستفتح أبوابها أمام النساء بمجرد حلها.

قدمت طالبان وعودًا مماثلة بشأن دخول الفتيات إلى المدارس الثانوية، قائلة إن الدروس ستستأنف بالنسبة لهن بمجرد تسوية "المشكلات الفنية" المتعلقة بالزي المدرسي ووسائل النقل، لكن الفتيات ما زلن محرومات من الفصول الدراسية.

قال عبد الجبار، كل شيء جاهز، سواء كان ذلك في المدرسة أو الدراسة الجامعية. قد تكون أوقات (البداية) مختلفة، الأولاد في الصباح وبعد الظهر سيكون هناك فتيات. أو سيكون هناك فتيات في الصباح وفتيان في فترة ما بعد الظهر .

تأتي تصريحاته قبل أيام من الذكرى الثانية لعودة طالبان إلى السلطة.