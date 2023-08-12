بيرو تعلن عن اتفاق للأمن الجوي مع الولايات المتحدة بعد فترة توقف طويلة

أعلنت بيرو عن اتفاق للأمن الجوي مع الولايات المتحدة يوم السبت فيما وصفته الحكومة بأنه مسعى لمنع الطائرات التابعة لعصابات المخدرات من دخول المجال الجوي للدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.

الاتفاق يعيد إحياء اتفاق تعاون أمني ثنائي مع الولايات المتحدة منذ 20 عامًا ، وفقًا لبيان حكومي ، وسيسمح بتدفق دعم استخباراتي وتدريبي جديد إلى القوات الجوية البيروفية.

ويغطي ترقيات إلى عشرين طائرة هليكوبتر ومعدات رادار ، وأشار البيان أيضا إلى 'التعاون المكثف' مع الولايات المتحدة ، ولكن دون الكشف عن تكلفة المساعدة الأمنية.

ولم ترد وزارة الدفاع الأمريكية على الفور على طلب للتعليق.

ونقل البيان عن وزير الدفاع البيروفي خورخي شافيز الذي شدد على أن جهود اعتراض المجال الجوي بموجب الاتفاقية ستتم عبر وسائل غير مميتة.

تم تعليق اتفاق سابق للأمن الجوي بين البلدين قبل عقدين من الزمن بعد أن أسقط سلاح الجو البيرو طائرة أخطأت في التعرف عليها ، مما أسفر عن مقتل مواطنين أمريكيين.