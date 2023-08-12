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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بأغنية ماجدة الرومي .. بدء حفل نهى حافظ في مهرجان العلمين

نهى حافظ
نهى حافظ

بدأت منذ قليل المطربة نهى حافظ، حفلها على مسرح الشارع بكورنيش العلمين ضمن فعاليات مهرجان العلمين.

واستهلت نهى حافظ الحفل بأغنية "العالم النا" لماجدة الرومي وسط تفاعل كبير من الجمهور.

طرحت المطربة نهى حافظ فيديو كليب لأغنية يا عم إيه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على موقع "اليوتيوب".

وتقول كلمات الأغنية: "مش عايزة شرح أهى واضحة أنا حالتى حبك خرج كده عن سيطرتى.. كل الحلول اللى أنا عارفاها مش جايبة أى نتيجة معاك.. واللى يحس الحب ده كله لازم يروح لحبيبه ويقول له.. مع أنى عارفة أن ده مش دورى بس أعمل ايه بقى حكم هواك".

نهى حافظ

الأغنية من كلمات الشاعر أسامة محرز ومن ألحان الملحن محمد خلف ومن توزيع الموزع الموسيقى حازم السعيد جيتار مصطفى نصر أوكورديون رامى صلاح مكس إسلام غلاب ماستر USA Amm studio، ومدير تصوير فادى إلياس، ومن إخراج ميدو منيب إنتاج : pause production.

‎الجدير بالذكر أن المطربة نهى حافظ، شاركت بمهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ 41.

نهى حافظ المطربة نهى حافظ ماجدة الرومي العالم النا

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