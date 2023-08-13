قروض ميسرة للمزارعين لمد شبكة الري الحديث.. تفاصيل

أكد المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، ضرورة تحول المزارع للري الحديث بدلا من الغمر، لترشيد الاستهلاك وتوفير النفقات.

وقال محمد صالح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه تم توقيع بروتكول تعاون بين الري والزراعة والمالية لتقديم قروض ميسرة للمزارع لمد شبكة الري الحديثة.

وأضاف رئيس مصلحة الري، أن مصر تعاني من تفتيت الملكية الزراعية الذي أدى إلى غياب الدورة الزراعية، وزيادة الضغط على شبكات الري.

وبيّن محمد صالح أن شبكة الترع تبلغ حوالي 33 ألف كيلو متر تعمل الدولة على تطهيرها بشكل مستمر، لكن يوجد العديد من المساقي الصغيرة داخل الأراضي يجب على الأهالي تطهيرها على نفقاتهم الخاصة بمساعدة الجمعية الزراعية.

وأشار رئيس مصلحة الري، إلى أنه يجب عدم إلقاء القمامة في الترع لآن تكلفة إزالتها تتضاعف وترهق ميزانية الدولة، لافتا إلى أن هناك تقصير من بعض المزارعين في تطهير المراوي والمساقي.

وطمأن محمد صالح، المواطنين بعدم وجود مخاطر من السيول بالمدن الساحلية، نتيجة قيام الدولة بإنفاق المليارات لحماية الشواطئ في بورسعيد وكفر الشيخ ومطروح.

واختتم بالإشارة إلى أن تغطية الترع قنابل موقوتة ومن أكبر الأخطاء وتأهيل الترع وتبطينها هو الأفضل، مردفا: مستمرون في تبطين وتأهيل الترع على مستوى الجمهورية.