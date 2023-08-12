الري: مصر لم تتأثر بسد النهضة بسبب الفيضانات العالية

أكد محمد صالح رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، أن مصر لم يحدث لديها أي نقص في حصتها من مياه نهر النيل طوال السنوات الماضية وحتى الآن.

قال محمد صالح في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" مصر لم تتأثر بسد النهضة الأثيوبي بسبب الفيضانات العالية".

أضاف محمد صالح :" بفضل وكرم ربنا لم نتأثر بسد النهضة بسبب مجيء فيضانات عالية وأمطار غزيرة وبالتالي وصلت حصة مصر من مياه نهر النيل كاملة ".

وتابع محمد صالح :" يتم تلبية احتياجات الأراضي الزراعية في مصر من حصة مصر بنهر النيل ".

وأكمل محمد صالح:" هناك تفاؤل حذر في ملف مفاوضات سد النهضة خاصة بعد لقاء الرئيس السيسي ورئيس وزراء أثيوبيا ".

ولفت محمد صالح :" يتم الإعداد حاليا لعقد أول جلسة بين الجانب المصري والأثيوبي ولم يتم تحديد موعدها حتى الآن، ومصر مع التنمية في أثيوبيا لكن مصر تحتاج إلى اتفاق قانوني ملزم حول مليء وتشغيل سد النهضة وإدارة الفيضان في فترات الجفاف".