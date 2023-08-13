دونجا يكشف كواليس الاجتماع الصعب بعد خروج بيراميدز من الكونفدرالية

قال محمود عبد العاطي دونجا لاعب فريق بيراميدز، إن ممدوح عيد الرئيس التنفيذي للنادي السماوي، علاقته مميزة بلاعبي الفريق.



وأضاف محمود عبد العاطي دونجا ، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد»،:" ، إن ممدوح عيد قريب من اللاعبين ويمكنه استعادة حق النادي بطريقة محترمة.

وواصل أن ممدوح عيد لا يتحدث مع اللاعبين بعد أي خسارة، لكن في اليوم التالي يجتمع مع الفريق ويتحدث مع اللاعبين لتحفيزهم.

وأكمل أن الخروج من الكونفدرالية كان من أكثر المواقف الصعبة، كما أن اجتماع عيد وهاني سعيد المدير الرياضي بالنادي مع اللاعبين بعد وداع البطولة كان شديد الصعوبة.

وتابع: "الخروج كان صدمة لنا، وما كان يجب أن يحدث ذلك، والأمور تعقدت في مواجهة العودة أمام فريق جالنتس".