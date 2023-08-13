خارج الفنادق والمنتجعات.. نعرض الوجهات والزيارات المتعددة في الغردقة: رحلة لا تُنسى

تأتي مدينة الغردقة في مصر بمجموعة من الفرص المثيرة للاستمتاع والاستجمام على طول ساحل البحر الأحمر.

وتقدم المدينة مزيجًا رائعًا من الرحلات المائية والمغامرات الصحراوية والأنشطة السياحية المتنوعة، ما يجعلها وجهة مفضلة للزوار.

من خلال هذا التقرير سنشرح الأماكن التى يمكن أن نزورها خلال ستة أيام، وهى الفترة المتوقعة لأغلب الرحلات السياحية.

اليوم الأول: روح البحر واستمتع بمارينا المدينة

ابدأ رحلتك بيوم مليء بالأنشطة البحرية المتنوعة، انطلق في رحلة بحر مثيرة من الساعة 8 صباحًا حتى 5 مساءً، تتضمن جلسات غوص وسنوركل ومشاهدة الدلافين واستكشاف الجزر المحيطة، وتنهي هذا اليوم بزيارة المارينا، حيث ستستمتع بمجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي، بالإضافة إلى المناظر الساحرة للبحر.

اليوم الثاني: رحلة مثيرة في الصحراء وممشى سياحي

مع رحلة مثيرة في الصحراء، تتضمن ركوب الجمال وتجربة حياة البدو، والاستمتاع بمشاهد رائعة للطبيعة، في المساء، تقوم بزيارة الممشى السياحي حيث ستقضى ساعات ممتعة استكشفت فيها محلات الهدايا والحرف اليدوية.

اليوم الثالث: اكتشاف الثقافة والفنون في الغردقة

في هذا اليوم، توجه إلى متحف الرمال المبدع، الذي يعرض شخصيات عالمية وشخصيات كرتونية مصنوعة من الرمال والمياه، كما يمكنك زيارة Mini Egypt Park الذي يقدم جولة ساحرة عبر محافظات مصر، ولا تكتفِ بذلك، استمتع بزيارة متحف الغردقة واكتشاف الفن والتراث المحلي.

اليوم الرابع: استمرار المغامرات البحرية

مع بزوغ شمس اليوم الرابع، استعد لرحلة بحرية جديدة، تتنوع بين الغوص وزيارة الجزر.

ولا تنسَ تجربة الصيد، توجه لتناول وجبة سمك لذيذة في مطعم محلي، حيث ستستمتع بطعم لا يُقاوم من المأكولات البحرية.

اليوم الخامس: استكشاف العالم البحري في الأكواريوم

قم فى هذا اليوم بزيارة للأكواريوم، حيث ستتعرف على تنوع الكائنات البحرية والأحياء المائية بدون الحاجة للغوص فى تجربة رائعة.

اليوم السادس: استراحة واستكشاف المدينة

واصل يومك السادس باستكشاف أرجاء المدينة و زر الأماكن العامة وتجول في شوارع الغردقة، حيث ستتعرف على طابعها الفريد وتفرد معالمها، من السوق إلى المساجد.

رحلة ممتعة ومليئة بالتنوع

اختتم رحلتك الستة أيام بتجربة مذهلة واكتشف أن الغردقة تقدم للزوار مجموعة متنوعة من الأنشطة والتجارب؛ من البحر الجميل إلى الصحراء الساحرة، ومن المتاحف الفريدة إلى الأسواق الملونة، حيث تعتبر الغردقة وجهة للسفر لا تُنسى.