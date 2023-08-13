أستاذ إعلام بجامعة القاهرة: الإبداع والتواصل مع الآخرين أهم صفات الملتحقين بالكلية|فيديو

قالت الدكتورة نشوى عقل ، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن كلية الإعلام تشبه كليات كثيرة تعتمد على الإبداع، ومهارات التواصل مع الآخرين، وطرح الأفكار والمناقشة.

وتابعت الدكتورة نشوى عقل، خلال لقائها لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " أنه لا بد أن يتوافر في الطلاب سياسية النفس الطويل في تنمية المهارات والإصرار على الإبداع خارج مناهج الكلية.

وتابعت ، أن الإعلام الجديد قائم على تعدد المهارات، والتعرف على أكثر من مهارة، من أجل الانتاج بشكل مستمر.

ولفتت ، إلى أن الاعتماد المستقبلي كله على المنصات الرقمية لأنها أوفر تسويقا ورقميا واستراتيجيا.