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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

أستاذ إعلام بجامعة القاهرة: الإبداع والتواصل مع الآخرين أهم صفات الملتحقين بالكلية|فيديو

الدكتورة نشوى عقل
الدكتورة نشوى عقل استاذ الاعلام

قالت الدكتورة نشوى عقل ، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن كلية الإعلام تشبه كليات كثيرة تعتمد على الإبداع، ومهارات التواصل مع الآخرين، وطرح الأفكار والمناقشة.

 

وتابعت الدكتورة نشوى عقل، خلال لقائها لبرنامج " صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " أنه لا بد أن يتوافر في الطلاب سياسية النفس الطويل في تنمية المهارات والإصرار على الإبداع خارج مناهج الكلية.

 

وتابعت ، أن الإعلام الجديد قائم على تعدد المهارات، والتعرف على أكثر من مهارة، من أجل الانتاج بشكل مستمر.

ولفتت ، إلى أن الاعتماد المستقبلي كله على المنصات الرقمية لأنها أوفر تسويقا ورقميا واستراتيجيا.

نشوى عقل كلية الإعلام توك شو القناه الأولى المصرية

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