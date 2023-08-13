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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: افتتاح 26 مسجدًا الجمعة الأولى من صفر 1445 هجريا

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

تفتتح وزارة الأوقاف 26 مسجدًا يوم الجمعة الموافق 18 أغسطس الجاري، منها 23 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و3 مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/7/ 2023 م حتى تاريخه إلى 86  مسجدًا منها 73 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و13 مسجدًا صيانة وتطويرًا.

افتتاح 26 مسجدًا الجمعة الأولى من صفر 1445 هجريا

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية الأوقاف بالبحيرة

1. الشرقي - قرية زمران النخل – مركز الدلنجات
2. القرية الحمراء – كوم عزيزة – أبو حمص
3. الأحمدية –  قرية شنديد– مركز ايتاي البارود
4. عزبة الكوم – مركز الرحمانية 
5. النور – قرية أنطون – مركز المحمودية 
6. الرحمن – قرية كفر السابي– مركز شبرا خيت

مديرية أوقاف المنيا
7. الهدى – عزبة الملك – برطباط– مغاغة
8. النور – زرابي العامرية الغربية – دير مواس
9. الخلفاء الراشدين – دلجا – دير مواس

مديرية أوقاف كفر الشيخ
10. النصر – عزبة أبو مرسي – المنشأة الكبرى - قلين
11. عزبة 27 الناصرية – بيلا- عزبة 27 الناصرية

مديرية الأوقاف بأسيوط
12. الخضري – عرامية الخضر-المناشي- ديروط
13. الحسن والحسين – بني عدي القبلية - منفلوط
14. الشرفاء –  بني عدي - منفلوط

مديرية أوقاف الشرقية
15. 3 الأبطال ناحية 3 عناني – الصالحية – الحسينية

مديرية الأوقاف بالدقهلية
16. الصفا والمروة – ديمشلت - دكرنس

مديرية أوقاف سوهاج
17. آل حلفاوي – عرابة  أبيدوس - البلينا
18. النور – الزرازرة– دار السلام
19. الرحمن  - نجع أحمد علي – جنوب دار السلام

الأوقاف: 8 مساجد جديدة تحصل على ضمان الجودة في المجال الدعوي الفئة أ

صليت الاستخارة أكثر من مرة ولم تظهر نتائجها حتى الآن.. ماذا أفعل

مديرية أوقاف الغربية
20. الكبير-  شفا - بسيون

مديرية أوقاف قنا
21. الصحابة - كلاحين - أبنود

مديرية أوقاف الفيوم
22. الهدى – كفر الزعفرانة – إطسا شرق
23. عمر بن الخطاب -  سيلا – مركز الفيوم

ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف الجيزة
1. العتيق – كفر شحاته- العياط
2. شعبان غنيم –  العياط

مديرية الأوقاف بقنا
3. أبو بكر الصديق – النجاحية- نجع حمادي

الأوقاف وزارة الأوقاف يوم الجمعة الجمعة الأولى من صفر مديرية أوقاف البحيرة مديرية أوقاف المنيا مديرية أوقاف كفر الشيخ مديرية اوقاف أسيوط مديرية أوقاف الشرقية مديرية أوقاف الدقهلية

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