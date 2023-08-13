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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: 8 مساجد جديدة تحصل على ضمان الجودة في المجال الدعوي الفئة أ

مسجد عبد المجيد قادوس
مسجد عبد المجيد قادوس

اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، ثمانية مساجد جديدة بمحافظات مختلفة تم حصولها على شهادة في مجال ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي؛ ليصبح إجمالي ما تم اعتماده ( 21 ) مسجدًا حتى تاريخه .

8 مساجد جديدة تحصل على ضمان الجودة في المجال الدعوي الفئة أ

جاء الأمر بناءً على تقرير لجنة الجودة والاعتماد بالأوقاف، وذلك على النحو التالي : 

1. التوبة بدمنهور  - البحيرة - الفئة (أ)
2. عبد المجيد قادوس- المحلة الكبرى - الغربية - الفئة (أ)
3. المصطفى بشرم الشيخ - جنوب سيناء - الفئة (أ)
4. العباسي بمدينة بور فؤاد - بور سعيد  - الفئة (أ)
5. فاطمة الشربتلي بالقاهرة الجديدة - القاهرة - الفئة (أ)
6. المصطفى بمدينة الملك عبد الله - السويس - الفئة (أ)
7. الروضة – ميت غمر - الدقهلية - الفئة (أ)
8. الفتح - الاستاد - كفر الشيخ - الفئة (أ)
جدير بالذكر أن هذه الشهادة تأخذ في عين الاعتبار كل ما يتصل بالمسجد مبنى ومعنى من حيث العمارة والصيانة والأداء الدعوي ، وعلى أن يتم إعادة تقييم وضع وأداء المساجد التي تحصل على هذه الشهادة كل ثلاث سنوات لمراجعة مدى حفاظها واستمرارها على المستوى التي وصلت إليه.

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جهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي

في وقت سابق، هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة بثقة الرئيس  عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتعيينه رئيسًا لهيئة قضايا الدولة.

جاء ذلك خلال زيارة وزير الأوقاف لهيئة قضايا الدولة أمس السبت 12/ 8/ 2023م، وذلك بحضور المستشار/ أحمد ثابت - أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار/ محمود عرفات - أمين عام مساعد رئيس الهيئة، والمستشار/ هاني محمد على-  رئيس المكتب الفني، والمستشار/ كرم جميل - رئيس القسم القضائي بالوزارة، والمستشار/ عبد العال جرنه رئيس التفتيش الفني، والمستشار/ خالد زين - رئيس نادى مستشاري هيئة قضايا الدولة.

حيث أشاد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بدور هيئة قضايا الدولة في خدمة المال العام بصفة عامة وقضايا الأوقاف بصفة خاصة.

من جانبه أشاد المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة بدور وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي وصيانة وحسن استثمار مال الوقف.

وخلال اللقاء أهدى المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة درع هيئة قضايا الدولة لوزير الأوقاف محمد مختار جمعة تقديرًا لجهود وزارة الأوقاف في نشر الفكر الوسطي المستنير. 
كما أهدى محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المستشار مسعد عبد المقصود بيومي رئيس هيئة قضايا الدولة، نسخة من كتاب الله (عز وجل)، ونسخة من "موسوعة الثقافة الإسلامية".

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