الأوقاف: مقارئ الجمهور تتجاوز مائة ألف مشارك والقاهرة والجيزة وأسوان في المقدمة

شهدت مقارئ الجمهور بمساجد الجمهورية إقبالًا كبيرًا ومنقطع النظير، حيث تجاوز حضور الجمهور مائة ألف مشارك لأول مرة، وجاءت مديريات أوقاف القاهرة والجيزة وأسوان في المقدمة.

حيث حرص روَّاد المساجد على الحضور إلى هذه المقارئ بكثافة لتدبر آيات القرآن الكريم وفهم معانيه، والتنافس في تلاوة القرآن الكريم قراءة صحيحة.

يأتي ذلك في ضوء اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم، وفي إطار إقامة مقارئ للقرآن الكريم خاصة بجمهور المساجد.

من ناحية أخرى أكدت مديرية أوقاف القاهرة أنه لا صحة على الإطلاق لما نشر ببعض المواقع الإلكترونية عن مقتل إمام بمنطقة الأميرية التابعة لإدارة شرق القاهرة.

وأضافت أوقاف القاهرة أنه لا صحة تمامًا لهذا الخبر ، وأنه لا علاقة لهذا الأمر بأي مسجد أو زاوية في منطقة الأميرية التابعة لإدارة أوقاف شرق القاهرة ، كما أن المجني عليه ليس إمامًا ولا خطيبًا ولا من العاملين بوزارة الأوقاف.