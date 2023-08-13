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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تغيير جذري.. رضا حجازي: لا تطوير للتعليم بدون قناعة أولياء الأمور

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، خلال كلمته في مؤتمر اعلان الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ، أن محاور الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم خلال الفترة من (2024/2029) ، تقوم على جودة التعلم والتدريس وحوكمة النظام وإدارته والوصول والمشاركة والانصاف والشمول لجميع الطلاب والتحول الرقمي في التعليم .

وقال إن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ، تستهدف إحداث التغيير الجذري في منظومة التعليم، بهدف الإصلاح الشامل وبناء على رؤية واضحة الملامح.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مؤتمر الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ، أنه  لا تطوير للتعليم بدون قناعة أولياء الأمور بأهمية هذا التطوير ، فالآباء والأمهات جزء من الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن التسرب التعليمي خطير للغاية، وهناك حلول جذرية لنقص الفصول بالمدارس، وهو ما يصنف في الاستراتيجية بعنصر الإتاحة، بحيث تكون هناك مدارس تستوعب كل الطلاب بجميع الصفوف الدراسية.

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، إلى إن الوزارة تسعى إلى أن تكون الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قابله للتطبيق ، موضحا أن الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ، يتم الإعداد لها منذ عامين من قيادات الوزارة والمتخصصين 

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تشارك اليوم فى إعداد الأولويات، والخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم 2024/2029، وهي خطة خمسية لتحقيق تطلعات الدولة المصرية.

وأشار ، إلى أن الدولة تبنت الاستثمار فى بناء الشخصية المصرية، لافتاً إلى أن الوزارة بدأت منذ عامين فى إعداد الاستراتيجية بمشاركة الجهات المعنية ، وتم إعداد تحليل دقيق لكل ما هو متوقع من حيث التمويل والزيادة السكانية واستعراض أفضل الممارسات ومشاركة نخبة كبيرة من الخبراء، منها التعاون الدولى والثقافة والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعى.

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن وكلاء وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني شاركوا فى إعداد الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم وأيضا مجالس الأمناء والاباء ومؤسسة اليونسيف والطلاب، كما تم وضع مقترحات حلول لمشكلات التعليم، كما تم مراعاة رؤية مصر 2030، عند وضع استراتيجية التعليم، إضافة إلى أجندة أفريقيا 2063، إذ خطة تطوير التعليم 2024/2029، أخذت فى الاعتبار كل الأمور الخاصة بخطة الدولة المصرية، وتسعى هه الخطة اى خطة التعليم إلى تطوير التعليم نحو إصلاح شامل وخطة استراتيجية توضح طريق الإصلاح.

وتابع الوزير : تم الأخذ فى الاعتبار أولياء الأمور عند وضع الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم ، موضحا أن المتعلم هو محور التعليم والتطوير والكل يركز عليه وتحقيق الرؤية لتحقيق الاتاحة والتعلم والاستدامة المستمرة.

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