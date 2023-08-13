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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالإسماعيلية

الحادث
الحادث

أصيب 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، بوصلة الدواويس بمدينة القصاصين، في محافظة الإسماعيلية، ونقلوا لمجمع الإسماعيلية الطبي-التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل- لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة  الأمنية في محافظة الإسماعيلية، اخطارا من اللواء هنرى إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارىء والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد بانقلاب سيارة ملاكي رقم "5892 ن ا س" في واصلة الدواويس بمدينة القصاصين مما أسفر عن اصابة 3 أشخاص، ونقلوا لمجمع الإسماعيلية الطبي-التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل- لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث للوقوف على ملابثاته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.  

ودفع فرع هيئة الإسعاف في محافظة الإسماعيلية بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى لمجمع الإسماعيلية الطبي-التابع للهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية التأمين الصحي الشامل-.

وقالت مصادر طبية في مجمع الإسماعيلية الطبي إن المصابين وصلوا إلى المستشفي وهم يعانون من جروح وكدمات وسحجات وكسور بأماكن متفرقة بالجسد حيث تم اسعافهم وايداعهم بالمستشفى لتلقى العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

وتبين أن المصابين هم محمد جاد علام بركات 50 سنة، ومقيم في الجيزة ومصاب بغيبوبه تامة اشتباه نزيف داخلي البطن والمخ، مدني محمود محمد، 33 سنة، ومقيم في القاهرة، ومصاب باشتباه ما بعد الارتجاج جرح قطعي بالراس حوالي 3 سم، نصر علي عبد الله، 44 سنة،  ومقيم في المنيا، ومصاب بجرح قطع بالجبهة 3 واشتباه كسر بالزراع الأيسر.

وقالت المصادر الطبية أن جميع المصابين يتلقزا العلاج حاليا داخل المجمع ومن المقرر خروج الحالات فور استقرارهم، وحرر محضر بالواقعة.

انقلاب سيارة ملاكى وصلة الدواويس الاسماعيلية

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