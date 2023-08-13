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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

يفتتح اليوم.. 10 معلومات عن جامع الأقمر تعرف عليها

جامع الأقمر
جامع الأقمر

جامع الأقمر مقرر افتتاحه اليوم الأحد الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار بعد تطويره، تلك الواجه الشامخة بين طيات شارع المعز لدين الله الفاطمي، الشارع الأشهر في مصر، لتكون واجهة الجامع الأقدم في مصر. 


طالت يد الترميم والتطوير الأثري لـ جامع الأقمر، لتؤكد اهتمام الدولة بالتراث والتاريخ الإسلامي، ليكون أيقونه جاذبة لزائرية من المصليين و الزائرين الأجانب، وفى إطار ذلك يرصد صدى البلد أبرز 10 معلومات عن جامع الأقمر. 

 

جامع الأقمر


1-يقع جامع الأقمر بشارع المعز لدين الله
2-أنشأه الخليفه الفاطمي الآمر بأحكام الله سنة 519هـ/ 1125م
3-تولى أمر البناء الوزير المأمون البطائحي
4-تم تجديده  في عهد السلطان برقوق
5-جدد عام 799هـ/ 1397م على يد الأمير يلبغا السالمي
6-واجهة الجامع الرئيسية واحدة من أقدم الواجهات الحجرية الباقية بمصر
7-يزخرف الجامع كتابات بالخط الكوفي عبارة عن آيات قرآنية
8- تم تنسيق الواجهات لتتفق مع اتجاه الطريق
9-تصميم الجامع يراعي اتجاه القبله من الداخل
10-مكونات الجامع صحن فناء و4 أروقة بقباب ضحلة 

جامع الأقمر الأقمر الترميم شارع المعز جامع التاريخ الإسلامي

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