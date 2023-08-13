أستاذ هندسة الطرق يكشف جهود الدولة لتوطين صناعة السكك الحديدية في مصر

أكد دكتور محمد الصادق عوف، استاذ هندسة الطرق، بجامعة حلوان، أن الدولة المصرية عملت على توطين صناعات النقل والسكك الحديدية في مصر، مشيرا إلى أنه يوجد أكثر من مصنع والتي تعمل على صناعة عربات السكك الحديدية ومشروعات النقل.

وقال محمد الصادق عوف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحنا مصري"، عبر "الفضائية المصرية"، أن هناك خطة لتطوير مترو الأنفاق سواء الخط الأول "حلوان - المرج"، والخط الثاني "شبرا الخيمة - المنيب""، غضافة إلى العمل على انشاء الخط الرابع.

وتابع استاذ هندسة الطرق، بجامعة حلوان، أن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص المصري والأجنبي هو نقل الخبرات للدولة والحفاظ على العملة الأجنبية، والوصول لمنتج محلي مصري، مع عدم الإستيراد.

حركة التجارة الدولية

وأشار محمد الصادق عوف إلى أن الموانئ المصرية يتم بها عدد من المشروعات العملاقة لتعيم الإستفادة من موقع مصر الجغرافي على مستوى العالم، والمشاركة في حركة التجارة الدولية.