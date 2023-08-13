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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

روسيا تعلن تدمير مطار عسكري في مقاطعة "ايفانوفراكوسك " بأوكرانيا

روسيا
روسيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى تدمير مطار عسكري في مقاطعة "ايفانوفراكوسك" غرب أوكرانيا بأسلحة عالية الدقة، مشيرةً إلى في بيانها الصادر اليوم الأحد، أنه جرى القضاء على 400 عسكري من قوات كييف على محاور القتال، وفقا لنبأ عاجل أفادت به "القاهرة الإخبارية".

القوات الروسية سيطرت على مواقع عدة

وذكرت الوزارة الروسية، أن القوات الروسية سيطرت على مواقع عدة بعدما واصلت تقدمها على محور كوبيانيسك، لافتةً إلى نجاحها في إحباط 30 هجومًا أوكرانيًا جديدًا.

وذكرت، أن القوات الروسية دمرت مركز للمرتزقة ومحطة اتصالات بالأقمار "استارلنج" في جمهورية دونيتسك، مركز للقيادة بمقاطعة زابوريجيا، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام روسية.

 

وزارة الدفاع الروسية مطار عسكري القوات الروسية أوكرانيا مرتزقة

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