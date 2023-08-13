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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

3 عروض.. أحمد حسن يكشف مفاجأة بشأن رحيل شيكابالا عن الزمالك

شيكابالا
شيكابالا

أعلن الإعلامي وكابتن منتخب مصر السابق أحمد حسن عن تلقي شيكابالا ٣ عروض من أندية كبيرة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

 

 

وكتب ٱحمد حسن:" خاص.. شيكابالا تلقى ٣ عروض من أندية كبيرة في الدوري المصري لضمه حال رحيله عن الزمالك".

 

وضربت نادي الزمالك العديد من الأزمات خلال شهر أغسطس الجاري تمثلت في الفشل في تجديد عقود النجوم الي جانب عقوبات جديدة من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. 

وعصفت الأزمات نادي الزمالك خلل شهر اغسطس الجاري ونشبت خناقة بين محمود عبد الرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء و مرتضى منصور رئيس النادي السابق.

وتعرض فريق الزمالك لكرة اليد الي ايقاف القيد محليا ودوليا بسبب المديونية بمبالغ طائلة نظير مستحقات اللاعبين المتأخرة واتحاد اللعبة نفسه.  

 

 

صدى البلد يستعرض 5 أزمات ضربت نادي الزمالك خلال شهر أغسطس .  

 

عقد أحمد فتوح خلال الساعات الماضية جلسة مع أحد مسئولى نادي الزمالك في الساحل الشمالي من أجل تجديد عقده.
وطلب مسئول الزمالك خلال الجلسة من أحمد فتوح كشف حقيقة مفاوضاته مع النادي الأهلي وبيراميدز. 


ونفى احمد فتوح وجود اي مفاوضات مع النادي الأهلي وبيراميدز. 


وشهدت الجلسة تمسك أحمد فتوح بمطالبه التي تضمنت زيادة عقده ومساواته مع الفئة الأولى من اللاعبين وهو ما أثار استياء مسئولى الزمالك وانتهت الجلسة دون التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على بنود التجديد.

اشتعلت الأزمة بين مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، ومحمود عبدالرازق شيكابالا قائد القلعة البيضاء؛ على خلفية اتهامات أطلقها رئيس النادي السابق. 
وأصدر محمود عبدالرازق شيكابالا قائد نادي الزمالك بيانا للرد على اتهامات مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء السابق.
وأوصى مرتضى منصور برحيل شيكابالا عن نادي الزمالك، فيما رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب القلعة البيضاء، وتمسك ببقاء “الأباتشي” ضمن صفوف الفريق.

التواصل الإجتماعي فيس بوك شيكابالا محمود عبدالرازق شيكابالا

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