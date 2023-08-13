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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

خبير فى جراحة العمود الفقرى بالمناظير الجراحية بالمركز الطبى العالمي

القوات المسلحة
القوات المسلحة

يستضيف المركز الطبى العالمي الخبير الهندى الأستاذ الدكتور "ماهيشا كانسيلا" خبير علاج أمراض وألام العمود الفقري بالمناظير الجراحية بدون فتح جراحى وبدون تخدير وإجراء حالات إستئصال الغضروف القطنى والعنقى بالمنظار بدون شق جراحى وبدون تخدير وبدون غرز.

وحقن الفقرات بالأسمنت الطبى فى حالات الكسور والأورام ، وحقن الغضاريف والمفاصل والأعصاب فى حالات ألام العمود الفقرى وتثبيت الفقرات بالتدخل المحدود ، وذلك فى الفترة من 25 - 30 / 08 / 2023 .

المركز الطبي العالمي

وتناظر الحالات بالعيادة التحضيرية يومى الإثنين والأربعاء من كل أسبوع من الساعة ( 3 م : 5 م ) .

ولمزيد من التواصل يرجى الاتصال على رقم الخط الساخن 16221: او زيارة الموقع الإلكترونى الرسمى www.imc.org.eg .

المركز الطبي العالمي العمود الفقرى

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