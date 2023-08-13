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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري الأوسط بـ الغردقة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب 3 أشخاص بإصابات متفرقة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري الأوسط بـ الغردقة.

كان اللواء محيي سلامة مدير أمن البحر الأحمر، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الدائري الأوسط أمام الغابة الشجرية.

وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإسعاف لموقع الحادث، وتبين إصابة كل من محمود عبده محروس 32 سنة «كدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، زياد حسام عبدالتواب 16 سنة «كدمات وسحجات متفرقة بالجسم»، مختار إمام حسن 24 سنة «كدمات وسحجات متفرقة بالجسم». وتم نقلهم إلى مستشفى الغردقة العام لعمل الأشعة والفحوصات الطبية للمصابين.

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