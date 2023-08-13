رئيس محكمة يوجه كلمات قاسية لمدرس تسبب في وفاة تلميذة داخل الفصل

قال المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني رئيس الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط قبل النطق بالحكم على معلم متهم بضرب تلميذة حتى الموت داخل فصل بمدرسة عبدالله النديم بمدينة أسيوط: "إن مهنة التعليم مهنة ربانية وقال الله تعالى "الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم " وان المعلمين هم ورثة الأنبياء بهم يرفع الجهل ويهتدي الناس إلى النور والعلم والمعرفة والمعلم ليس مجرد ناقل للعلم ولكنه مربي أجيال ومهنته هي صناعة الإنسان والمعلم في مرحلة التعليم الابتدائي هو مربي أولا ومعلم للمادة العلمية ثانيا ولذلك سميت وزارة التربية أولا ثم التعليم ، الترباوية لا تتمكن ولا تفرض بالغلظة ولا بالقسوة لان الأطفال في المرحلة الابتدائية لا يزالوا براعم لم تتفتح في بستان الحياة لم يتجاوزا الثانية عشر من العمر فالهيئة الترباوية تفرض بالخلق وشعور التلاميذ بالأمان والاطمئنان إلى معلمهم وزرع الشعور بداخلهم بأنه هو من سيدفعهم للأمام بعلمه ليصبحوا أجيالا صالحة .



وتابع رئيس المحكمة حديثه للمتهم : " أنت خرجت عن كل التعاليم تلك رغم انك معلم لغة عربية وتربية دينية متخذا من نفسك القسوة والاعتداء والضرب على التلاميذ وهم مازالوا في عمر الزهور شرعتا ومنهاجا في اثناء تعاملك معهم حتى كرهت إليهم العلم والذهاب إلى مدرستهم وكانت المجني عليها الطفلة ريناد سيد صلاح إحدى تلاميذك بل إحدى ضحاياك ولذلك وقد وقر في يقين المحكمة أن المتهم مصطفى عبد الصادق محمد في يوم 6 ديسمبر الماضي ضرب المجني عليها الطفلة ريناد سيد صلاح بعد أن خل بدورة الترباوي ورسالته التي اؤتمن عليها حال كونه موظفا عموميا معلما لغة عربية وكانت ضحيته الطفلة ريناد سيد صلاح التي داوم أفعال التهديد والوعيد قبلها مما بث الرعب في نفسها فلازمها الخوف وبتاريخ الواقعة تضرع بحديثها بفصلها الدراسي فكان عقابا لها ثلاث ضربات وقرن بكتفها الأيسر وضربها مستخدما في ذلك " عصا " مما تسبب لها بانفعال نفسي وارتجاف شديد أدى إلى هبوط في الدورة الدموية والذي اقترن مع حالتها المرضية والتي أودت بحياتها .



وعاقبت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات أسيوط برئاسة المستشار عبد الحكيم محسن الشربيني وعضوية المستشارين عصام عبد الشكور وعلاء عامر وأمانة سر زكريا حافظ و لوئ بهي الدين و محمد علاء ، المتهم بالسجن 7 سنوات .

وكان المستشار خالد عبد الشكور المحامي العام الأول لنيابات جنوب أسيوط الكلية أحال معلم أول بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية إلى محكمة الجنايات والمتهم بضرب تلميذة بالصف الخامس الابتدائي مما أدى إلى وفاتها داخل المدرسة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم " مصطفى عبد الصادق محمد " معلم أول لغة عربية بمدرسة عبد الله النديم الابتدائية اتهام بأنه قام بضرب المجني عليها " ريناد سيد صلاح فراج " وانه اخل بدوره التربوي ورسالته التي اؤتمن عليها حال كونه موظفا عموما " معلم لغة عربية " وكانت ضحيته تلميذته ذات الأحد عشر عاما والتي داوم أفعال التهديد والوعيد قبلها مما بث الرعب في نفسها فلازمها الخوف منه وبتاريخ الواقعة تذرع بحديثها مع زميلاتها داخل الفصل فكال عقابا لها ثلاث ضربات بكتفها الأيمن والأيسر وظهرها مستخدما في ذلك " عصا " مما تسبب لها في انفعال نفسي وارتجاف شديد أدى إلى فرط في دينامكية الدورة الدموية والتي تضافرت مع علتها المرضية الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها .

وكانت النيابة العامة استمعت إلى شهادة 26 شخصا من بينهم والدي المجني عليها وإدارية بذات المدرسة و مدير إدارة حماية الطفل بحي غرب أسيوط و طبيب شرعي بمصلحة الطب الشرعي بأسيوط ومفتش مباحث قسم أول أسيوط و 20 تلميذا من زملاء المجني عليها بالمدرسة.



وتعود وقائع القضية إلى 6 ديسمبر الماضي تلقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إخطارا من غرفة عمليات المحافظة بوفاة التلميذة " ريناد سيد صلاح " بالصف الخامس الابتدائي بمدرسة عبد الله النديم بحي غرب أسيوط بعد قيام مدرس بضربها خلال اليوم الدراسي ووجه المحافظ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية العاجلة وتوجيه وكيل الوزارة بإصدار قرار بإحالة مصطفى ع. المعلم المتهم بتسببه في وفاة الطفلة ومديرة المدرسة إلى الشئون القانونية بالمديرية بجانب ما تباشره النيابة العامة من تحقيقات في الواقعة ومحاسبة أي شخص يثبت تقصيره أو إهماله ، مؤكداً حرصه على تطبيق القانون على الجميع والمتابعة لما تسفر عنه تحقيقات النيابة العامة وتقرير الطب الشرعي في الواقعة حماية للحقوق.