محترف عربي.. رابطة الأندية تعلن أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل ظهير أيسر في الموسم الماضي 2022-2023 ببطولة الدوري المصري.

وكتب ماهر همام نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "🔔| رابطه الأنديه تُعلن علي معلول هو الظهير الأيسر الأفضل هذا الموسم باختيارات الجماهير على جميع منصات رابطة الأندية المحترفة 🦅"

وقاد معلول الأهلي للعودة إلى منصة تتويج الدوري المصري الممتاز، الذي غاب عن خزائن القلعة الحمراء لموسمين متتاليين، توج خلالهما الزمالك باللقب المحلي.

ويعد علي معلول واحدا من العناصر الأساسية في الأهلي على مدار السبع سنوات الماضية، إذ قاد الفريق للتتويج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.