عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محترف عربي.. رابطة الأندية تعلن أفضل ظهير أيسر في الدوري المصري

رابطة الاندية
رابطة الاندية

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عن أفضل ظهير أيسر في الموسم الماضي 2022-2023 ببطولة الدوري المصري.

وكتب ماهر همام نجم الاهلي السابق عبر حسابه علي فيسبوك "🔔| رابطه الأنديه تُعلن علي معلول هو الظهير الأيسر الأفضل هذا الموسم باختيارات الجماهير على جميع منصات رابطة الأندية المحترفة 🦅"

وقاد معلول الأهلي للعودة إلى منصة تتويج الدوري المصري الممتاز، الذي غاب عن خزائن القلعة الحمراء لموسمين متتاليين، توج خلالهما الزمالك باللقب المحلي.

ويعد علي معلول واحدا من العناصر الأساسية في الأهلي على مدار السبع سنوات الماضية، إذ قاد الفريق للتتويج بالعديد من الألقاب المحلية والقارية.

 

افضل ظهير ايسر دوري رابطة الأندية المصرية التونسي علي معلول رابطة الأندية المصرية المحترفة الدوري المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة .. القبض على فنان شهير لحيازته مخدر الحشيش بمطروح

مؤشرات تنسيق 2023.. ارتفاع نسب القبول بالطب و91% للأسنان و83% للهندسة

قرار عاجل من المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب محمود الخطيب

تحول كبير.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

2.6 مليار دولار تنعش خزينة الدولة.. ماذا قال عنها البنك المركزي المصري؟

60 دقيقة إلى الوراء| موعد انتهاء التوقيت الصيفي.. اضبط مواعيدك

تفاصيل وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة فى حادث تصادم بالقليوبية

قرار جمهوري بمد خدمة أسامة ربيع رئيسا لمجلس إدارة هيئة قناة السويس

ترشيحاتنا

العملات العربية اليوم .. تراجع سعر الدينار الكويتي واستقرار الريال

زادت 1000%.. حسام عبدالغفار يكشف عن مفاجأة بشأن خدمات "100 يوم صحة"

أسرة مريض تهاجم أطباء مستشفي المحلة بـ"كلب شرس" والأمن يكثف جهوده لضبطها

حيازة حشيش.. إخلاء سبيل فنان شهير وغرامة 5 آلاف جنيه

بعد تراجعه عالميًا| الزمالك يتخذ خطوة جديدة لحل أزمة القيد.. ومفاجأة بشأن هؤلاء

مصطفى محمد يسجل في خسارة نانت أمام تولوز بالدوري الفرنسي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها مفأجاة..تفاصيل عثور طفل بالصدفة على عملة نادرة في ألمانيا

فيديو تقشعر له الأبدان.. أمريكية تفاجأ بـ ثعبان يخرج من المرحاض

صورة غامضة بملابس سلسال الدم.. حقيقة ظهور عبلة كامل بعد الاختفاء.. شاهد

سعر العلبة 7 جنيهات| ماذا سيحدث في أسعار السجائر مطلع الأسبوع ؟

فيديو

شاهد خناقة علي البليهي وتاليسكا بعد مباراة النصر والهلال ..من السبب؟ «فيديوجراف»

خرجتا لشراء دواء وصدمهما قاصر بسيارة نقل.. تفاصيل رحيل مريم وليلى

الشروط والأوراق.. طريقة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة

وعد رسمي.. انتهاء أزمة السجائر في هذا الموعد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: العالم يتهاوى

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. دكتور عماد ربيع

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: العقول الفارغة تحت الطلب

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: الشوكولا السوداء

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: لماذا الحوار الوطني مهم - نظرة موضوعية 

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: معارض الطيران.. فرصة الدخول إلى السوق العالمي

جورجيت شرقاوي

جورجيت شرقاوي تكتب: مواطن ومسؤول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاقتصاد الصيني وأكاذيب الإرهابية

اﻟﻤﺰﻳﺪ