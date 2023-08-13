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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الاستعدادت النهائية لمؤتمر احتفالية 60 سنة دراما.. صور

مؤتمر 60 دراما
مؤتمر 60 دراما

تجرى حاليا الاستعدادات النهائية  للمؤتمر الصحفي الخاص بإحتفالية 60 سنة دراما في نورث سكوير مول بمدينة العلمين الجديدة، بحضور الفنان يحيى الفخراني والدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين.  للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما التي تقام على مدار يوم واحد في العلمين قريبا، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة وشهدت حضورا فنيا كبيرا.  

 

 

ومن المقرر أن يتواجد في مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كل من الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز.

 


و كشفت الفنانة لقاء سويدان، عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للدراما، أبرز ملامح نسخته الثانية، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، قائلة إنه سيتم الاحتفاء بمرور 60 عاما على تواجد الدراما المصرية في الوطن العربي، من خلال مسلسل (هارب من الأيام) للمخرج نور الدمرداش الذي انطلق عرضه نهاية عام 1962".

 

يقام مهرجان القاهرة للدراما هذا العام في العلمين، وفي ساحة مفتوحة في الهواء الطلق، ما يضفى على الأجواء مزيد من البهجة ومظاهر الاحتفال بحسب تصريحات لقاء سويدان.

القاهرة للدراما الفنانة لقاء سويدان الفنان يحيى الفخراني الفنانة إلهام شاهين الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين احتفالية 60 سنة

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