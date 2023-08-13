مهرحان القاهرة للدراما.. يحيي الفخراني يوجه رسالة للصحفيين ويعلن عن جائزتين

استضافت مدينة العلمين الجديدة، اليوم المؤتمر الصحفي الخاص بإحتفالية 60 سنة دراما، للكشف عن تفاصيل النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما التي تقام على مدار يوم واحد في العلمين، بعد نجاح النسخة الأولى التي أقيمت العام الماضي في القاهرة وشهدت حضورا فنيا كبيرا.

وحرص على التواجد في مؤتمر مهرجان القاهرة للدراما كل من الفنان يحيى الفخراني رئيس المهرجان، والدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، والفنانة إلهام شاهين عضو لجنة التحكيم، وملك العشيري المدير العام والعضو المنتدب لشركة كونسل ماسترز، والفنانة نجلاء بدر، وايهاب فهمي.



بدأ الحفل بالسلام الجمهوري وبعدها حرص الفنان يحيي الفخراني رئيس المهرجان على القاء كلمة، قال فيها: “اعتبر الصحافة شريك أساسي في إنجاح وتصحيح المسيرة الفنية بشرط الصدق وعدم المجاملة، وقديما كان الممثلين يسهرون بعدما يقدموا أى عرض حتى ينتظروا اخبارهم صباحا”.

وتابع: "للأسف الشديد اصبحت هناك مجاملات، وأرجو من الصحفيين الحيادية التامة والإيجابية، وعدم الاعتماد بشكل دائم على اراء الجمهور فقط.

وأعلن الفخراني ان المهرجان هذا سيقدم جائزتين هما جائزة لجنة التحكيم وجائزة الجمهور.

كانت الفنانة لقاء سويدان، عضو اللجنة العليا لمهرجان القاهرة للدراما، كشفت أبرز ملامح نسخته الثانية، في تصريحات لبرنامج ET بالعربي، قائلة إنه سيتم الاحتفاء بمرور 60 عاما على تواجد الدراما المصرية في الوطن العربي، من خلال مسلسل (هارب من الأيام) للمخرج نور الدمرداش الذي انطلق عرضه نهاية عام 1962".

ويقام مهرجان القاهرة للدراما هذا العام بالعلمين، في ساحة مفتوحة في الهواء الطلق، ما يضفى على الأجواء مزيد من البهجة ومظاهر الاحتفال بحسب تصريحات لقاء سويدان.