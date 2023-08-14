شعبة الخضروات والفاكهة تكشف السبب الرئيسي لارتفاع سعر البصل.. فيديو

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، إن سعر كيلو البصل في العام الماضي شهدت تدني كبير، بسبب كثرة المحصول الذي قام المزارعين بزراعته في الموسم الماضي.

وأضاف "نجيب" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة المحور، أن سبب إرتفاع سعر البصل في هذا الموسم هو عزوف المزارعين عن زراعة البصل، ومن أجل ذلك لابد وأن يكون هناك خريطة واضحة للمحاصيل الزراعية داخل مصر من حيث أن يكون هناك قاعدة بيانات للاستخدام والإنتاج والتصدير.

وتابع حاتم نجيب، أن لابد من إرجاء التصدير لعدد من السلع الاستراتيجية لفترة مؤقتة لعمل اتزان في السوق المحلي.