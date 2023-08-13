عرض مسرحية سيد درويش بالاسكندرية في هذا الموعد

يبدأ عرض الموسم الجديد من مسرحية سيد درويش بالإسكندرية يوم الأربعاء المقبل 16 أغسطس على مسرح محمد عبد الوهاب.

مسرحية سيد درويش بطولة الفنان ميدو عادل، الذي يقدم دور الفنان الشعبي سيد درويش ومراحل حياته، والفنانة لقاء سويدان والتي تشارك في شخصية «جليلة»، وكوكبة من الفنانين سيد جبر، رشا سامي، علاء الحريري، محمد عنتر، ماهر عبيد، يوسف عبيد، سعيد البارودي، محمد الشربيني وغيرهم.

ونشرت الفنانة لقاء سويدان صورة جديدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

ظهرت في الصورة من كواليس تصوير مسرحية “سيد درويش”، مما نال إعجاب متابعيها، الذي تشارك فيها بالغناء الصوتي والرقص والتمثيل أمام ميدو عادل.

وحلت الفنانة لقاء سويدان ضيفة على موقع صدى البلد بعد النجاح التي حققته من خلال مسلسل أيام الذي عرض على فضائية MBC مصر، وكشفت لنا كواليس العمل، كما تحدثت عن صعوبات مهنة الفن، وفترة اعتزالها والأسباب وراء هذا القرار، وحكت لنا عن قضائها فترة كورونا في دبي وأعمالها القادمة.

كشفت الفنانة لقاء سويدان كواليس مشاركتها في مسلسل أيام ، وقالت: "ردود الفعل على مسلسل أيام كبيرة وفاق توقعاتي، وأحببت دوري في العمل جدا لأن شخصية فوزية في مسلسل أيام مختلفة تمام عما قدمته من قبل، وأول مرة أقدم شخصية سيدة شعبية، وكنت أذاكر شخصيتي في مسلسل أيام بشكل كويس، وكنت مستمتعة بأداء الدور".