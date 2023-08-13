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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

راضية الجربي: المرأة التونسية لم تأخذ كل حقوقها

المرأة التونسية
المرأة التونسية

كشفت راضية الجربي رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، ان المرأة التونسية لم تتمكن بعد من الحصول على كافة حقوقها، رغم ما حققته من انجازات،  مشيرة الي ان التشريعات التي تناضل المراة من اجل ليس بها تمييز ضد الرجل وإنما هدفها الاساسي حماية الاسرة.


وأوضحت في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة تقديم الاعلامية انجي انور والمذاع مساء اليوم الاحد عبر فضائية etc أن المرأة التونسية استطاعت جعل حق الحضانة ليس مقيدة لاحد الطرفين وإنما وفقا لمصلحة المحضون والمحكمة هي التي تحكم بمن احق بحضانة الابناء، وغالبا الام من تحصل عليها،  الولاية،  وحق اعطاء جنسية الام لابنها،  سفر الحاضنة  لابنها وادارة شئونه وتعليمه، فضلا عن اصدار الدستور التونسي نص تشريعي تنصيص صريح بين المراة والرجل.


ولفت الي أن المرأة التونسية لم تأخد كافة حقوقها، قائلة: صحيح بعض القوانين انصفتها، وتغيير بسيط في العقلية الاجتماعية والتي ترفض الزواج العرفي والزواج خارج منظمة الزواج، وتعدد الزواج وغيرها الا  هناك عمل طويل لتغير العلقية المجتمعية  التي  تجذب المراة التونسية للوضع القديم.


ووأكدت أن التشريعات التي تناضل المراة التونسية للحصول عليها ليست تمييز ضد الرجل وانما هدفها حماية الاسرة،  لافتة الي ان الفقر والامية والجهل هي ابزر الاشكاليات التي تهدد مكتسبات المراة التونسية.
 

المرأة التونسية رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية حماية الاسرة حق الحضانة الدستور التونسي

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