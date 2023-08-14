مريض سرطان يناشد وزارة التضامن صرف معاش تكافل وكرامة بعد بتر قدمه

استغاث المواطن مصطفى عبد الحميد ابو عجور، المقيم بمحافظة القليوبية، البالغ من العمر ٣٤ عاماً، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدّمها موقع صدى البلد الأخبارى، بالمسئولين في وزارة التضامن مساعدته بتوفير معاش تكافل وكرامة لإعانته على المعيشة بعدما تم بتر قدمة.



ويقول مصطفى في شكواه : انا مريض سرطان وباخد جلسات كيماوي ، وتم بتر قدمة من الركبة، ولم استطيع العمل أو الحركه لتوفير مصدر رزق لاسرتي وكل ما احتاج اليه هو معاش تكافل وكرامة لإعانتي على أعباء المعيشة.

وأضاف : “قدمت شكاوى كتير، وما فيش فايدة، وكل الشروط تنطبق عليّ، ولا معاش ولا تأمين، ولا أمتلك سيارة، ولا أراضي ولا عقار.

وناشد وزيرة التضامن الاجتماعي، ومحافظ القليوبية ، والمسئولين بالتضامن الاجتماعي بمحافظة القليوبية ، النظر إلى حالتها بعين الرحمة والعطف، والموافقة على صرف معاش تكافل وكرامة لاعانته على صعوبات الحياة.

للتواصل مع الحالة من خلال رقم

01093234702

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس”؛ حرصا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.



ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.