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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان شارع كامل باشا مرسي بالنزهة يشكون من مغسلة سيارات تسبب الإزعاج

صدى البلد

استغاث سكان العقار رقم ٨ ش كامل باشا مرسى متفرع من ش الشيخ احمد ابراهيم بجوار جامع الفتح التابع لحى النزهة بمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدّمها موقع صدى البلد الأخبارى، بالمسئولين لإيجاد حل لمغسلة سيارات أسفل العقار تسبب الإزعاج للأهالي.


وتقول ليلى مصطفى احد السكان المتضررين في رسالتها : نحن سكان العقار رقم٨ ش كامل باشا مرسى متفرع من ش الشيخ احمد ابراهيم بجوار جامع الفتح النظر فى شكوانا واتخاذ اجراء ضد مغسله السيارات التى اسفل العقار والغير مرخصه.

وأضافت : تعبنا واعصابنا اتدمرت وحياتنا جحيم من صوت الكمبروسور والازعاج المستمر والعشوائيه والبلطجه  ، هل هذا يعقل اسفل عماره سكنيه فيها أسر ما بين كبير سن ومريض ارحمونا يرحمكم الله.

مناشدة المسئولين بإيجاد حل في أسرع وقت ممكن رأفة بحال سكان المنطقة ورحمتهم من الإزعاج والعشوائية.


ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.


ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

غير مرخص مغسلة سيارات

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