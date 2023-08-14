سكان شارع كامل باشا مرسي بالنزهة يشكون من مغسلة سيارات تسبب الإزعاج

استغاث سكان العقار رقم ٨ ش كامل باشا مرسى متفرع من ش الشيخ احمد ابراهيم بجوار جامع الفتح التابع لحى النزهة بمحافظة القاهرة، في رسالة لخدمة القرّاء " بين الناس" التي يقدّمها موقع صدى البلد الأخبارى، بالمسئولين لإيجاد حل لمغسلة سيارات أسفل العقار تسبب الإزعاج للأهالي.



وتقول ليلى مصطفى احد السكان المتضررين في رسالتها : نحن سكان العقار رقم٨ ش كامل باشا مرسى متفرع من ش الشيخ احمد ابراهيم بجوار جامع الفتح النظر فى شكوانا واتخاذ اجراء ضد مغسله السيارات التى اسفل العقار والغير مرخصه.

وأضافت : تعبنا واعصابنا اتدمرت وحياتنا جحيم من صوت الكمبروسور والازعاج المستمر والعشوائيه والبلطجه ، هل هذا يعقل اسفل عماره سكنيه فيها أسر ما بين كبير سن ومريض ارحمونا يرحمكم الله.

مناشدة المسئولين بإيجاد حل في أسرع وقت ممكن رأفة بحال سكان المنطقة ورحمتهم من الإزعاج والعشوائية.



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