الصين تنتقد زيارة نائب رئيس تايوان المشاغب للولايات المتحدة

نددت الصين اليوم الأحد، بزيارة قصيرة للولايات المتحدة قام بها نائب رئيس تايوان وليام لاي، قائلة إنه انفصالي و 'مثير للمشاكل من خلال وعبر' ، وأن بكين ستتخذ خطوات قوية لحماية سيادتها ، مما أثار توبيخا من تايبيه.

ووصل لاي، المرشح الأول لمنصب الرئيس المقبل لتايوان في انتخابات يناير، إلى نيويورك في وقت متأخر يوم السبت فيما وصف رسميًا بأنه محطة توقف في طريقه إلى باراغواي لتنصيب رئيسها.

ونددت الصين ، التي تزعم أن تايوان تخضع للحكم الديمقراطي لتايوان ، مرارًا وتكرارًا بزيارة لاي ، والتي تشمل محطة توقف أخرى في سان فرانسيسكو يوم الأربعاء في طريق عودته إلى الوطن.

الولايات المتحدة ، مثل معظم البلدان ، ليس لديها علاقات دبلوماسية رسمية مع تايوان ، لكنها أهم داعم دولي ومورد للأسلحة ويطلبها القانون الأمريكي لتزويد الجزيرة بوسائل للدفاع عن نفسها.

تسير واشنطن على خط رفيع في السماح بمثل هذه التوقفات من قبل المسؤولين التايوانيين ، بإرسال التلغراف لدعم تايوان دون إغضاب الصين التي تعتبرها تحركات استفزازية نحو الاستقلال.

وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان صدر بعد وقت قصير من وصول لاي إلى نيويورك ، إنها تعارض أي شكل من أشكال زيارة 'انفصالي استقلال تايوان' للولايات المتحدة.

وأضافت الوزارة إن 'لاي يتمسك بعناد بالموقف الانفصالي لاستقلال تايوان وهو مثير للمشاكل من خلاله.'

وتابعت أن تايوان هي 'جوهر المصالح الجوهرية للصين' وقد أظهرت الحقائق مرارا وتكرارا أن سبب تصاعد التوترات في مضيق تايوان هو محاولة تايوان 'الاعتماد على الولايات المتحدة في السعي إلى الاستقلال'.

وقالت 'ان الصين تتابع التطورات عن كثب وستتخذ إجراءات حازمة وقوية للدفاع عن السيادة الوطنية وسلامة الأراضي'.

قال مجلس شؤون البر الرئيسي للصين في تايوان إن الصين هي مسبب المشاكل الحقيقي ، مشيرًا إلى مواجهتها هذا الشهر مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي واستمرار المضايقات العسكرية لتايوان ، من بين إجراءات أخرى.

وقال المجلس في بيان 'حكومتنا تدافع بحزم عن السيادة والأمن الوطنيين ، وتحرس خطوط الدفاع عن الديمقراطية والحرية ، ولن تتراجع أبدًا ، ناهيك عن الاستسلام'.

لا تحب الصين بشكل خاص لاي ، الذي وصف نفسه سابقًا بأنه 'عامل عملي من أجل استقلال تايوان' ، على الرغم من أنه قال مرارًا وتكرارًا خلال حملته الانتخابية إنه لا يسعى لتغيير الوضع الراهن وأن شعب تايوان فقط هو من يمكنه تقرير مستقبله.

لاي، الذي استقبله أنصاره يلوحون بالأعلام عند وصوله إلى فندقه في نيويورك ، نشر على منصة الرسائل X ، المعروفة سابقًا باسم تويتر، أنه 'يتطلع إلى رؤية الأصدقاء وحضور برامج النقل في نيويورك'.

قالت لورا روزنبرغر ، رئيسة المعهد الأمريكي في تايوان (AIT) ، وهي منظمة غير ربحية تديرها الحكومة الأمريكية وتدير علاقات غير رسمية مع تايوان ، على إكس إنها ستلتقي مع لاي في سان فرانسيسكو.

من المرجح أن تبدأ الصين تدريبات عسكرية هذا الأسبوع بالقرب من تايوان ، باستخدام توقف لاي في الولايات المتحدة كذريعة لترهيب الناخبين قبل انتخابات العام المقبل وجعلهم 'يخشون الحرب' ، حسبما قال مسؤولون تايوانيون.

نشرت قيادة المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي الصيني ، المسؤول عن المنطقة المحيطة بتايوان ، يوم الأحد على حسابها على WeChat مقطع فيديو قصيرًا لطائرات مقاتلة تمارس معارك كلاب في مكان غير معروف.

وقالت ان قواتها شاركت مؤخرا في 'تدريبات طيران مكثفة'.

تأتي توقفات لاي في الوقت الذي تحاول فيه بكين وواشنطن تحسين العلاقات.

ويشمل ذلك زيارة محتملة لوزير الخارجية الصيني وانغ يي للولايات المتحدة ، والتي يمكن أن تمهد الطريق لعقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والزعيم الصيني شي جين بينغ هذا العام.