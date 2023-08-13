منطقة كفر الشيخ الأزهرية تعلن موعد الامتحان الشفهي لشهادات القراءات

أكد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، أن موعد امتحان الشفوي لشهادات القراءات بنين وفتيات "الدور الثاني" يوم الأربعاء المقبل، بمعهد محمد رجب الابتدائي خلف ديوان المنطقة.

يذكر أن معاهد القراءات يلتحق بها الطلاب وفق شروط حددها قطاع المعاهد الأزهرية، على المتقدمين لمعاهد القراءات، في مرحلة التجويد، أن يكون الطالب مسلماً وأن يكون حافظاً للقرآن الكريم كله بنسبة استظهار لا تقل عن 70 % للتحريري والشفهي معا، وألا يقل عمر المتقدم لهذه المرحلة عن تسعة أعوام، ولا يزيد على ثمانية عشر عاما وثلاثة أشهر للمصريين، وثلاثين عاماً للطلاب الوافدين.

ويشترط في المتقدمين للدراسة في معاهد القراءات، أن يجتاز اختبار مسابقة القبول، الخاصة بهذه المرحلة وفق المواد المقرر اختباره فيها.

كما يشترط للمتقدمين للدراسة في معاهد القراءات مرحلة العالية، أن يكون الطالب مسلما، وألا يقل عمر المتقدم لهذه المرحلة عن أربعة عشر عاما- عدا المنقول من مرحلة التجويد- ولا يزيد على عشرين عاما وثلاثة أشهر للطلاب المصريين، وثلاثين عاما للطلاب الوافدين.

ويشترط أن يكون الطالب حافظا للقرآن كله بنسبة استظهار لا تقل عن 70 % التحريري والشفهي معا، ويقبل الطلاب الحاصلون على شهادة التجويد دون دخول امتحان هذه المسابقة، ويقبل الحاصلون على الشهادة الإعدادية الأزهرية أو الثانوية الأزهرية بشرط اجتياز امتحان مسابقة القبول لهذه المرحلة.