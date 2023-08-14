موافقة اتحاد الكرة.. أمير هشام يزف بشرى سارة لنادي الزمالك

أكد الإعلامي أمير هشام، مقدم برنامج "+90"، أن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق، نجح في الحصول على موافقة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، للحصول على أموال صفقتي مصطفى فتحي وسيف الدين الجزيري خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "اتحاد الكرة وافق على منح نادي الزمالك، مبلغ 420 ألف دولار مستحقات النادي من صفقة مصطفى فتحي للتعاون السعودي، وسيف الدين الجزيري البالغة 230 ألف دولار، لحل بعض الأزمات داخل النادي".

واختتم أمير هشام "أن الزمالك لم يسدد حتى الآن مستحقات بنجامين أتشيمبونج لاعب الفريق السابق، ومستحقات وادي دجلة بسبب السنغالي ابراهيما نداي لاعب الفريق الحالي".