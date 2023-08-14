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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

كأنهم كائنات فضائية| فيديو لشخصيات غريبة يثير جدلا.. اعرف حقيقته

كأنهم كائنات فضائية..
كأنهم كائنات فضائية.. فيديو لشخصيات غريبة يثير جدلا

انتشر مقطع فيديو عبر تطبيق تيك توك يظهر مجموعة من الشخصيات الغريبة بأزياء الكائنات الفضائية المتعارف عليها في أفلام الخيال العلمي. 

 

وأثار مقطع الفيديو الذي يظهر الشخصيات الغريبة تسير وسط الناس في أحد المباني وداخل الأسانسير وعلى كرسي متحرك بأحد المستشفيات حالة من الجدل والزعر حول حقيقتها. 

 

وبالبحث عن حقيقة الشخصيات الغريبة، تبين أن الشخصية الرئيسية فيهم تعود إلى فيلم خيال علمي جديد يدعى “Jules” والذي يتم تصويره في ولاية  نيوجيرسي الأمريكية. 

 

وتقوم قصة فيلم الخيال العلمي على سقوط الكائن الفضائي الرئيسي في حديقة رجل يبلغ من العمر 78 عاما “يدعى ميلتون ” ويقوم بأداء دوره الممثل البريطاني الحائز على جائزة أوسكار"بن كينجسلي". 

 

الفيلم من إخراج أمبوي وودبريدج وإنتاج شركته الخاصة. 

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شخصية فيلم Jules
صورة من الفيديو المنتشر 
شخصية فيلم Jules

 

صورة من الفيديو المنتشر 

 

Jules الخيال العلمي الكائنات الفضائية أزياء الكائنات الفضائية بن كينجسلي

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