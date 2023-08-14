تصل إلى 7800 جنيه.. تعرف على أسعار تذاكر حفل نجوم التسعينات فى جدة

يستعد نجوم التسعينات لإحياء حفل غنائى ضخم على مسرح بنش مارك بالسعودية، يوم الأربعاء القادم الموافق 16 من شهر أغسطس الحالي.



الحفل يضم 8 من نجوم الكاسيت أو نجوم التسعينات وهم مصطفى قمر وايهاب توفيق وهشام عباس وسيمون وحميد الشاعري وحسام حسني وخالد عجاج ومحمد محي.

أسعار التذاكر

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل على موقعها الرسمي بأكثر من فئة مختلفة، الأولى تصل سعرها إلى 7847 جنيها، أما الفئة الثانية تصل سعرها إلى 4088 جنيها والفئة الثالثة تصل سعرها إلى 3262 جنيه، والفئة الرابعة تصل سعرها إلى 1610 جنيهات.

نجوم التسعينات وحالة من التوهج الفني

ويعيش حاليا نجوم فترة التسعينات حالة من النشاط الفني و٫لك بعد مشاركتهم فى أكثر من حفل غنائى خلال هذا الصيف.



حفل حميد الشاعري

وكان الفنان حميد الشاعري قد أحيا حفل الأسبوع الماضي بصحبة الكينج محمد منير ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الاولى.



وشهد الحفل حضور عدد كبير من الجمهور من مختلف الأعمار الذى تفاعل مع حميد فى معظم أغانيه التى قدمها على المسرح.



حسام الحسيني

وأيضا كان المطرب حسام الحسيني قد أحيا حفل غنائى شهر يوليو الماضي داخل أحد أماكن السهر بمدينة العلمين الجديدة.



وكان بوستر هذا الحفل، قد أحدث جدلا واسعا عبر صفحات السوشيال ميديا وذلك بسبب ظهور حسام الحسيني بمظهر شبابي مما أدعى البعض قيامه بعملية تجميل.



مصطفى قمر ينتظر فيلمه الجديد

ومن ناحية أخرى ينتظر المطرب مصطفى قمر، عرض فيلمه الجديد أولاد حريم كريم فى السينمات نهاية الشهر الجاري، وذلك بعد انتهاء تصوير مشاهد الفيلم فى العديد من الاماكن داخل القاهرة وخارجها.



ويضم الفيلم مجموعة من نجوم الجزء الأول من الفيلم ومنهم خالد سرحان وبسمة وريهام عبد الغفور وتيام مصطفى قمر ورنا رئيس