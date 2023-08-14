بعد نجاح حفلته بمهرجان العلمين.. تعرف على الحفل الثاني لرضا البحراوي فى العملين

يستعد المطرب الشعبي رضا البحراوي لإحياء حفل غنائى ضخم يوم الجمعة القادمة، وذلك بعد نجاح حفلته الأخيرة ضمن فعاليات مهرجان العلمين فى دورته الأولي.



ويحيى رضا البحراوي حفلته القادمة داخل أحد أشهر أماكن السهر فى العلمين ويشاركه فى إحياء الحفل مؤدي المهرجانات حسن شاكوش.





تفاصيل حفل رضا البحراوي فى مهرجان العلمين

وأحيا الفنان رضا البحراوي حفل غنائي ضخم بمدينة العلمين ، وشاركه كل من فرقة مسار إجباري والفنان نسلم ، وسط حضور جماهيري كبير . وخلال الحفل قدم رضا البحراوي عدد من الاغاني الخاصه به ، وببعض الفنانين مثل حسن الاسمر ، والفنان جورج وسوف.





رضا البحراوي وتعليقه على حفل العلمين

وأعرب الفنان رضا البحراوي عن سعادته بالمشاركة في حفل مهرجان العلمين، قائلا: "مهرجان كبير ويضم مجموعة كبيرة من النجوم".

وأوضح رضا البحراوي في مقابلة مع برنامج 'التاسعة' المذاع على القناة الأولى : "سر نجاحي هو الابتعاد عن أصحاب النفوس المريضة وحب الناس". وأكمل:" فيه ناس أصحاب فضل عليا بشكرهم وعلي رأسهم محمد عادل إمام، متابعًا:"أختار الأغاني أنا وأسرتي وبرجعلهم في كل قرار".