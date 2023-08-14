السعر موحد.. تعرف على سعر تذكرة حفل بلاك تيما فى الجامعة الأمريكية

يحتفل فريق بلاك تيما بعيد ميلاد الفريق التاسع عشر يوم الجمعة القادمة، وذلك من خلال إقامة حفل غنائى داخل الجامعة الأمريكية بالتحرير.





أسعار تذاكر الحفل

وطرحت الشركة المنظمة تذاكر الحفل من خلال موقعها الرسمي بسعر موحد حيث أعلنت الشركة أن سعر التذكرة 250 جنيها وذلك من اجل جلب عدد كبير من الجمهور للاحتفال مع الفريق بالعام التاسع عشر للتأسيس .



فرقة بلاك تيما وعلاقته بمنير

وعبّر الفنان أحمد بحر، عضو فريق “بلاك تيما”، عن حبه للكينج محمد منير قائلاً: "إحنا من جمهور محمد منير وهو اللى علمنا الموسيقى بشكل غير مباشر، بيدينا من خبرته وبنسمعله وهو أبونا وأخونا الكبير".

وأضاف أحمد بحر، من خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة on: "جمهور محمد منير بيحبنا فخورين بإننا أحيينا حفلا معه لأن محمد منير صوت مصر، وأسطورة، والحفل فى الإسكندرية كان فيه ناس عمرها 15 سنة، والجمهور جيل يسلم أغانى منير لجيل آخر ومحمد منير فنان حقيقى مش مصطنع".