تجربة مدونة سودانية في الساحل الشمالي.. باباي: سياحة وثقافة ورياضة

تصدر مواقع التواصل الاجتماعي تجربة مدونة سودانية لزيارة الساحل الشمالي في مصر، باعتبارها واحدة من الوجهات السياحية المميزة.

ونشرت المدونة هاجر أحمد باباي تجربتها على واحدة من مجموعات السفر الشهيرة، وقالت: “اليوم، أحب أنقل لكم تجربتي لقضاء عطلة في مدينة جميلة بمصر".

ووصفت الساحل الشمالي بمصر، انه واحد من الأماكن المميزة التي تستحق الاكتشاف، خاصة للمياه الصافية والرمال الناعمة، وتابعت: “سافرت بلاد كتير وأحب أعبر عن إعجابي الشديد بتجربة قضاء عطلة بمصر”.

على حد وصفها، لم تقتصر العطلة على الاستمتاع بالمياه والشواطئ فقط، حيث استطاعت ممارسة الهوايات المفضلة لها، مثل ممارسة الرياضة وقراءة الكتب والروايات، وقالت: “تفاجئت من وجود كتب من الأدب السوداني في الساحل الشمالي، لكن حبيت اقرأ هذه المرة لون جديد”.

وأضافت أن التجربة السياحية التي مرت بها، متنوعة ومثيرة، موضحة: "الساحل الشمالي يفرض تجربة سياحية رائعة للاستمتاع بالجمال الطبيعي، أرشحها بقوة وجهة مثالية لكل من يبحث عن الاسترخاء والترفيه".