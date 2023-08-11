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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

بعد القبض على مزور تخصص في تقليد تأشيرات السفر بالجيزة..

تصل لـ الحبس 5 سنوات.. عقوبة تزوير تأشيرة السفر بقانون العقوبات

تأشيرة سفر
تأشيرة سفر

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من إلقاء القبض على  (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"  - مقيم بمحافظة الجيزة) إثر قيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى تزوير المحررات وتأشيرات السفر المنسوبة للعديد من الدول لإستخدامها  للراغبين فى السفر للخارج ممن يحول سفرهم بالطرق المشروعة نظير حصوله منهم على مبالغ مالية.

 

و عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهـة المتهم بما أسـفـرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامى وإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة تزوير تأشيرة السفر

 

 نص قانون العقوبات على  أن يعاقب بالحبس كل من صنع تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحدى الأوراق المذكورة مع علمه بتزويرها، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.

 

ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه، كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر مزورة ليست له، وتكون العقوبة السجن الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت أي منها تنفيذا لغرض إرهابي.

 

وتنص المادة 220 على أن “كل موظف عمومي أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه فضلاً عن عزله، وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 220 تنفيذا لغرض إرهابي.

 

الأجهزة الامنية مديرية امن الجيزة تأشيرات السفر قانون العقوبات تزوير تأشيرة السفر

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