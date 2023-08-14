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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أوبرا وينفري في مأزق بسبب حرائق هاواي

أوبرا وينفري
أوبرا وينفري

تعرضت الممثلة والشخصية التلفزيونية الشهيرة أوبرا وينفري وفريق الكاميرا الخاص بها لإبعادهم عن ملجأ للناجين من حرائق الغابات في هاواي.

ووفقا لموقع “سكاي نيوز”، أكد المسؤولون في المنطقة وفاة ما لا يقل عن 93 شخصًا جراء هذه الحرائق الهائلة.

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كانت وينفري تقضي الأيام الأخيرة في هاواي، حيث ساهمت في جهود الإغاثة والمساعدة للمتضررين خلال زيارتها للولاية. 

وتم اصطحابها برفقة طاقم CBS News عندما تم منعها من دخول مجمع War Memorial في مدينة وايلوكو.

وأوضح المسؤولون أنه يتم تقدير عمل وينفري، ولكنهم قرروا منع وسائل الإعلام من الوصول إلى ملجأ الطوارئ، احترامًا للأشخاص الذين يبحثون عن الأمان والمأوى في هذه المنشآت.

وفي وقت لاحق، أعلنت مقاطعة ماوي أنه تم استقبال وينفري في المنشأة بعد أن طلبت من فريق الكاميرا البقاء خارجها. 

وجاء في منشور على صفحة المقاطعة على فيسبوك: "نرحب بأوبرا لمواصلة رفع روح مجتمعنا ونشكرها على تقديم العون لضحايا الكارثة المأساوية. كانت زيارتها للملجأ اليوم مليئة بالدفء".

تم توثيق وينفري وهي تزور مأوى واحد على الأقل خلال هذا الأسبوع على وسائل التواصل الاجتماعي. 

وقامت بتوزيع الإمدادات وتقديم الراحة للمتضررين. تلك الجهود قد لاقت استحسانًا وتقديرًا من الجمهور والمجتمع المحلي.

التواصل الاجتماعي الطوارئ أوبرا وينفري

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