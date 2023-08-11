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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

أغاني طربية ومعاصرة لمواهب أوبرا الإسكندرية بدمنهور

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

تتواصل فعاليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بمحافظة البحيرة؛ حيث يقدم طلاب فصل الغناء العربى بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية ودمنهور تدريب وقيادة ومصاحبة على آلة البيانو المايسترو الدكتور محمد حسنى حفلا في الثامنة والنصف مساء الاحد 13 أغسطس بمسرح أوبرا دمنهور .

يتضمن البرنامج نخبة من اشهر مؤلفات الطرب والموسيقى العربية المعاصرة منها موشح عجبا لغزال - لما بدا يتثنى - يا غريب الدار - يا بهجة الروح - لحظ رنا ، بتونس بيك ، تملى فى قلبى يا حبيبى ، انت عمرى ، قديش كان في ناس ، فيها حاجة حلوة .. أداء حبيبة ، نانسى ، أمنية ، آية .

يذكر ان مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفني وتبني الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ، ويضم اقساما متعددة ، كما يقيم حفلات دورية لطلاب الفصول المختلفة تشجيعاً لهم وتقديراً لجهدهم خلال فترة الدراسة .

فعاليات المهرجان الصيفى دار الاوبرا المصرية الدكتور خالد داغر فصل الغناء العربى المايسترو الدكتور محمد حسنى

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