ملعب السوبر الأفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة شاهد على تألق نجوم العالم

مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري.. كشفت تقارير صحفية سعودية عن تفاصيل مباراة السوبر الأفريقي، وأبرزها الموعد والملعب الذي يحتضن المواجهة المرتقبة.

يذكر أن الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا بينما توج اتحاد الجزائر لقب الكونفدرالية في النسخة المنصرمة.

ويمتلك الأهلي االرقم القياسي في التتويج بالسوبر الأفريقي برصيد 8 ألقاب آخرها كان على حساب الرجاء المغربي.

تفاصيل مباراة السوبر الأفريقي

ووفقا لصحيفة «البلاد» السعودية، فإن ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بمدينة الطائف هو من سيستضيف سوبر أفريقيا.

ومن المقرر أن يلعب السوبر الأفريقي في الخامس عشر من سبتمبر المقبل.

ويشارك النادي الأهلي المصري في بطولة السوبر الأفريقي، بصفته بطلًا لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي توج بها على حساب الوداد المغربي، بنتيجة 3-2، في مجموع المباراتين.

على الجانب الآخر، يدخل اتحاد العاصمة الجزائري كحامل لقب بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، التي حصدها على حساب يانج أفريكانز التنزاني.

يذكر أن فريق نهضة بركان المغربي آخر المتوجين بلقب السوبر الأفريقي؛ إذ حصد البطولة في النسخة الماضية، بانتصاره على حساب مواطنه الوداد، بهدفين دون رد.

ماذا تعرف عن ملعب السوبر الأفريقي؟

احتضن ملعب السوبر الأفريقي نجوم العالم خلال البطولة العربية أو كأس الملك سلمان وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما وساديو ماني وأنجولو كانتي وبروزوفيتش وروبن نيفيز وكوليبالي وسافيتش، فضلا عن لاعبي الزمالك.

وسبق وشارك الزمالك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية "البطولة العربية"، حيث وقع في المجموعة الثالثة رفقة كل من: "النصر، الشباب، الاتحاد المنستيري"، إلا أنه خرج من دور المجموعات.

جميع مباريات نادي الزمالك كانت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في مدينة الطائف بمكة المكرمة، والذي تم افتتاحه في شهر يوليو 1985.

يتسع الملعب لـ20 ألف مشجع، ويعد من أجمل ملاعب السعودية بشكل عام، حيث تتميز مدرجاته بالمقاعد الفاخرة والمرقمة بشكل منظم، طبقًا للمواصفات العالمية.

من أشهر المباريات التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، هو استضافته لنهائي كأس الأفرأسيوية بين المنتخب السعودي ونظيره الكاميروني في عام 1985 والذي انتهى بفوز السعودية بنتيجة 2-1.

واحتضن الصرح الكبير بطولة كأس العالم للشباب عام 1989، بالإضافة إلى دورة الألعاب الإسلامية 2005.