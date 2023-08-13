موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري

كشفت تقارير صحفية، عن موعد مباراة الأهلي واتحاد العاصمة الجزائري، في نهائي بطولة كأس السوبر الإفريقي.

وسيشارك الأهلي كونه بطلاً لدوري أبطال إفريقيا بينما سيشارك فريق اتحاد العاصمة لتتويجه مؤخرًا ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ووفقًا لصحيفة “البلاد” السعودية فإن لقاء نهائي كأس السوبر الأفريقي 2023 الذي سيجمع الأهلي المصري بطل دوري أبطال أفريقيا وفريق اتحاد العاصمة الجزائري سيقام في المملكة العربية السعودية، ومن المرجح أن يقام على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية في حي الحوية بالطائف يوم 15 سبتمبر المقبل.

وأشارت إلى أنه إذا تعذر إقامته في الطائف، فسيكون بنفس التاريخ؛ لكن على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

سفر بعثة الأهلي

يُذكر أن بعثة الأهلي ستسافر إلى النمسا يوم 28 أغسطس المقبل على أن تعود يوم 6 سبتمبر.